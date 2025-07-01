В Думу внесен проект о сохранении компенсации шахтерам за их время передвижения в шахте

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, закрепляющий с 1 сентября 2025 года обязательную доплату шахтерам за время передвижения от ствола шахты до рабочего места и обратно вне рамок трудового процесса.

Документ (№957015-8) размещен в электронной базе данных парламента.

Поправка вносится в закон о государственном регулировании в угольной отрасли.

В пояснительной записке указывается, что поправка необходима для сохранения компенсации, установленной постановлением правительства №452 от 15 мая 1998 года. Это постановление, подлежащее отмене до 1 сентября 2025 года в рамках реформы обязательных требований, больше не может служить юридическим основанием для установления обязанности работодателей.

"С целью сохранения компенсационной меры, предусмотренной постановлением №452, целесообразно внесение соответствующих изменений в отраслевое законодательство", - говорится в пояснительной записке.

Компенсация будет устанавливаться за счет средств угледобывающих организаций. Порядок выплаты и нормативное время передвижения будут закрепляться в коллективных договорах и соглашениях. Авторы отмечают, что положения проекта федерального закона не влекут для компаний новых издержек или их увеличения, поскольку в настоящее время аналогичные обязательства уже предусмотрены и выполняются.

Также документ предусматривает единовременное пособие членам семьи погибшего на производстве шахтера, находившимся на его иждивении, сверх компенсаций, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.