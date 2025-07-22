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РФ в I полугодии сохранила лидерство на рынке рапсового масла КНР, увеличив экспорт на 30%

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - РФ в первой половине этого года поставила на рынок Китая рапсового масла на $685 млн, что на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($527,8 млн), сообщается материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Лидерство на этом рынке сохранено с большим отрывом от следующей за РФ Белоруссией, которая экспортировала этого масла на $173,1 млн. Топ-3 замыкает Канада (на $134,5 млн). Всего за этот период Китай закупал рапсовое масло в 19 странах.

В июне экспорт из РФ вырос в полтора раза, до $116,6 млн с $76,1 млн годом ранее. Этот показатель также выше майского - $89,9 млн.

В то же время поставки рапса из РФ в Китай продолжают резко падать. В первом полугодии они снизились в 2,4 раза - до $28,6 млн с $68,6 млн годом ранее, в июне - в пять раз, до $2,7 млн с $13,6 млн в июне 2024 года. Июньский показатель также существенного ниже майского - $12,8 млн.

В январе-июне рапс в Китай экспортировали восемь стран, наибольшие объемы шли из Канады (на $946,2 млн). РФ занимает третье место после Монголии (на $31,9 млн).

Как сообщалось, экспорт рапса из РФ в настоящее время ограничен повышенной пошлиной в 30%, но не менее 165 евро за тонну. Она была введена с 1 сентября 2024 года и заменила действовавший до этого запрет на экспорт рапса. Повышенная пошлина будет применяться по 31 августа 2026 года.

Вместе с тем правительство РФ ввело до 31 августа 2025 года тарифную квоту на экспорт рапса, произведенного в Иркутской области, в размере 100 тыс. тонн. Экспорт в рамках квоты облагается базовой пошлиной в размере 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну. Аналогичная квота в размере почти 23,2 тыс. тонн введена в отношении рапса, произведенного в Забайкальском крае.

РФ впервые ввела запрет на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. Он был направлен на обеспечение перерабатывающей промышленности сырьем. Затем этот режим регулярно продлевался.

По прогнозу ИКАР, сбор рапса в РФ в этом году может достичь рекордных 4,9-5,2 млн тонн против 4,7 млн тонн в 2024 году.

КНР РФ
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