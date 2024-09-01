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Россия с 1 сентября сняла запрет на экспорт рапса, ввела на него пошлину в 30%

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия с 1 сентября 2024 года сняла запрет на экспорт рапса и ввела на него повышенную вывозную пошлину в 30%, но не менее 165 евро за тонну, сообщает правительство.

"С 1 сентября 2024 года по 31 августа 2026 года устанавливаются экспортные пошлины на семена рапса взамен действующего временного запрета на вывоз. Размер ставки составит 30%, но не менее 165 евро за тонну", - говорится в сообщении.

Базовая пошлина на экспорт рапса составляет 6,5%, но не менее 11,4 евро за тонну.

Временные ограничения, как и прежде, будут действовать на вывоз продукции из России за пределы ЕАЭС.

РФ впервые ввела запрет на экспорт рапса с 1 апреля 2022 года по 31 августа 2022 года. Его цель - обеспечение перерабатывающей промышленности сырьем. Затем этот режим регулярно продлевался. Запрет не распространялся на экспорт рапса через пункт пропуска Забайкальск.

По данным Росстата, в этом году площади под рапсом в РФ увеличились на 29,3%, до 2,726 млн га. По прогнозу аналитического отдела "Русагротранса", его урожай может побить очередной рекорд и повыситься до 5 млн тонн, что на 0,8 млн тонн больше, чем в 2023 году.

Россия рапс экспорт
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