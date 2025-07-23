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Мишустин посетил новое приемное отделение Республиканской больницы в Горно-Алтайске

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин посетил готовящееся к открытию модульное приемное отделение для оказания экстренной медицинской помощи Республиканской больницы.

Председателя правительства сопровождали глава Республики Алтай Андрей Турчак и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Это первое модульное приемное отделение в рамках нового национального проекта "Продолжительная и активная жизнь" из 21 запланированного к вводу в 2025 году по стране.

"Хочу всех поблагодарить. (Сроки - ИФ) 2,5 месяца - и это фактически здание приемного отделения, но это полноценный практически госпиталь, полевой, который можно преобразовать и в операционную", - сказал Мишустин во время осмотра.

Он отметил, что приемное отделение наполнили современным оборудованием, которое поставлено "за разумные средства". "Я скажу вам, этот проект примерно стоит 643 млн рублей: 100 млн регион вложил, остальные средства - федеральный бюджет", - уточнил премьер.

Отделение охватывает полный цикл приема и лечения экстренных пациентов и будет оборудовано всем необходимым для оперативного проведения диагностических и экстренных лечебных мероприятий, в том числе при массовом поступлении пациентов.

Новое отделение включает в себя диагностический и реанимационно-операционный блоки, а также административно-хозяйственный блок. Оно интегрировано с основным больничным комплексом через отапливаемый переход для беспрепятственной транспортировки пациентов. Открытие нового приемного отделения разгрузит основные корпуса больницы и улучшит оказание экстренной помощи.

Михаил Мишустин Андрей Турчак Горно-Алтайск Республика Алтай
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