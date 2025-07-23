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Республика Алтай в 2025 году намерена привести в нормативное состояние 101 км дорог и 12 мостов

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Республика Алтай в 2025 году направит 3,5 млрд рублей на приведение дорог и мостов в нормативное состояние, сообщил глава республики Андрей Турчак на встрече с премьером РФ Михаилом Мишустиным.

"В текущем году планируем привести в нормативное состояние 101 км дорог и 12 мостов. Тема мостов для республики очень важная. Планомерно двигаемся к тому, чтобы мостовое хозяйство приводить в порядок. В этом году начнется реконструкция Чуйского тракта. Это участок 21 км до Манжерока, что позволит решить проблему с заторами, особенно на высоте", - сказал Турчак.

Также, по словам Турчака, в этом году досрочно будет введен Платовский мост через реку Катунь в Майминском районе. Это первый мост, который будет введен в республике за последние шесть лет.

Глава республики добавил, что регион продолжает вести работу с Минтрансом РФ по строительству дорожного обхода села Майма и в целом в перспективе всей горно-алтайской агломерации. Строительство новой трассы позволит вывести транзитный транспорт за границы агломерации.

Как сообщалось, в 2024 году Мишустин по итогам поездки в Республику Алтай поручил Минтрансу РФ обеспечить реконструкцию Чуйского тракта. Речь идет о реконструкции участка автодороги Р-256 "Чуйский тракт" с обходами населенных пунктов Соузга и Манжерок. Также было поручено представить предложения по дальнейшему развитию этой дороги.

Андрей Турчак Республика Алтай Михаил Мишустин
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