Более 100 случаев заражения новым штаммом коронавируса XFG выявлено в России

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Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - На текущий момент в РФ обнаружено 114 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 XFG, он обладает высокой заразностью, но низким риском для здоровья.

"На данный момент в Российской Федерации выявлено 114 случаев XFG. Наибольшая часть случаев заболевания приходится на Москву - 54%", - сообщил заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

По его словам, также образцы были отобраны из таких регионов, как Магаданская область, Алтайский край, Московская, Вологодская и Калининградская области, Санкт-Петербург, Новосибирская, Смоленская и Челябинская области, Ямало-Ненецкий АО, Свердловская область, республика Алтай, Иркутская область и Ханты-Мансийский Автономный округ.

Эксперт напомнил, что первый случай заражения штаммом XFG в РФ был обнаружен 24 апреля 2025 года.

По данным ЦНИИ, вариант XFG (Stratus, Стратус) - это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2. Основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном лёгкие (похожие на другие варианты омикрона), часто отмечается сиплость голоса как характерная особенность. Он не вызывает более тяжёлого течения болезни по сравнению с предыдущими штаммами, но быстро распространяется в разных странах. Текущий риск для общественного здоровья расценивается как низкий.