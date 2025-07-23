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Что произошло за день: среда, 23 июля

Третий раунд переговоров РФ и Украины в Стамбуле, признание сатанизма экстремистским движением, арест главреда телеграм-канала Baza

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Делегации России и Украины находятся в Стамбуле в рамках третьего раунда переговоров. Источник сообщил о встрече глав делегаций России и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова вечером в среду. В Кремле анонсировали обсуждение проектов меморандума и дальнейших обменов.

- Верховный суд признал сатанизм экстремистским движением и запретил его в РФ. Решение суда подлежит немедленному исполнению.

- Главред телеграм-канала Baza Глеб Трифонов арестован по делу о взятках полицейским. Защита ходатайствовала о мере пресечения, не связанной с заключением под стражу.

- Госдума завершила весеннюю сессию восьмого созыва. В ходе сессии было принято 354 закона.

- Задержаны бывший вице-губернатор Челябинской области Александр Богашов и еще два чиновника - управделами губернатора и правительства области Роман Менжинский и министр имущества области Эльдар Белоусов. Они являются фигурантами дела о превышении полномочий.

- Путин подписал закон о новой форме образовательной деятельности - профессионалитете. Она предусматривает участие работодателя в управлении образовательной организацией и в учебном процессе на всех этапах разработки и реализации программ среднего профессионального образования.

- В России зарегистрировали 114 случаев заболевания новым штаммом COVID-19 XFG, первый такой случай был выявлен 24 апреля. Он обладает высокой заразностью, но заболевание протекает в легкой форме, характерный симптом - сиплость голоса.

- Премьер-министр Японии Сигэру Исиба опроверг сообщения о планах уйти в отставку на фоне сделки с США по пошлинам и инвестиции в американскую экономику $550 млрд.

- Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото ЧМ по водным видам спорта среди смешанных дуэтов.

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