Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева остаются далеки друг от друга

Стороны договорились о новых контактах

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Позиции России и Украины, изложенные в проектах меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, обсуждались на третьем переговорном раунде - они достаточно далеки друг от друга, заявил глава переговорной группы РФ в Стамбуле Владимир Мединский.

"Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга", - сказал Мединский журналистам в Стамбуле по итогам третьего раунда переговоров с Украиной.

Он добавил, что стороны договорились продолжить контакты "как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих групп".

Согласно опубликованным ранее меморандумам, Россия предложила Украине два варианта условий для прекращения огня; первый включает в себя начало полного вывода ВСУ с российских территорий, включая ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

"Условия прекращения огня. Вариант 1. Начало полного вывода ВСУ и иных военизированных формирований Украины с территории РФ, включая ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области, и их отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ, в соответствии с утвержденным Положением", - говорится в российском меморандуме об украинском урегулировании.

Второй вариант в документе назван "Пакетным предложением".

Он, в частности, предполагает "запрет на передислокацию ВСУ и иных военизированных формирований Украины за исключением перемещений в целях отвода на согласованное Сторонами расстояние от границ РФ" и "прекращение мобилизации и начало демобилизации".

Кроме того, в "пакетное предложение" включены "прекращение зарубежных поставок продукции военного назначения и иностранной военной помощи Украине, включая оказание услуг спутниковой связи и предоставление разведданных" и "исключение военного присутствия третьих стран на территории Украины, прекращение участия иностранных специалистов в военных действиях на стороне Украины".

Другими условиями второго варианта указаны "гарантии отказа Украины от диверсионной и подрывной деятельности против РФ и ее граждан" и "создание двустороннего Центра мониторинга и контроля режима прекращения огня".

Россия также настаивает на "взаимной амнистии "политзаключенных" и освобождении удерживаемых гражданских лиц", "отмене военного положения на Украине" и "объявлении даты проведения выборов президента Украины и Верховной рады, которые должны состояться не позднее 100 дней после отмены военного положения".

Украинский вариант меморандума предполагает полное и безоговорочное прекращение огня как предпосылка для переговоров о мире, меры по укреплению доверия (возвращение всех депортированных и возвращение Россией украинских детей, обмен пленными по принципу "всех на всех"), гарантии безопасности Украины и участие международного сообщества.

При этом Украина не обязана быть нейтральной - у нее есть право выбрать евроатлантическое сообщество, двигаться к членству в ЕС, а членство в НАТО зависит от консенсуса в альянсе. Также не может быть ограничений на численность и оснащение ВСУ, размещение на Украине войск третьих стран.

Кроме этого, территориальные приобретения России с 2014 года не могут быть международно-признаны, а отправная точка переговоров - линия соприкосновения. Территориальные вопросы обсуждаются только после прекращения огня. Прекращение огня как предпосылка для мирного урегулирования - полное и безусловное на 30 дней с возможностью продлевать каждые 30 дней. Контролировать его должны США при поддержке третьих стран.

Мирное соглашение заключается при встрече лидеров Украины и России. Для этого необходимо полное прекращение боевых действий, гарантии безопасности.