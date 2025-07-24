Что случилось этой ночью: четверг, 24 июля

Прошли переговоры в Стамбуле, от удара БПЛА погиб человек в Сочи, землетрясение в Индонезии

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Результатом стал обмен пленными не менее 1200 человек с каждой стороны.

- Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева остаются далеки друг от друга. Стороны договорились о новых контактах.

- РФ предложила Украине объявлять на линии фронта короткие перемирия для сбора раненых и убитых. Также на переговорах в Стамбуле обсуждался вопрос возвращения гражданских лиц.

- Один человек погиб в результате атаки БПЛА по Сочи. Еще один ранен.

- В центральной части Индонезии произошло землетрясение. Также землетрясение произошло в Чили у границы с Боливией.