Что случилось этой ночью: четверг, 24 июля
Прошли переговоры в Стамбуле, от удара БПЛА погиб человек в Сочи, землетрясение в Индонезии
Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:
- В Стамбуле прошел третий раунд переговоров между Россией и Украиной. Результатом стал обмен пленными не менее 1200 человек с каждой стороны.
- Мединский заявил, что позиции Москвы и Киева остаются далеки друг от друга. Стороны договорились о новых контактах.
- РФ предложила Украине объявлять на линии фронта короткие перемирия для сбора раненых и убитых. Также на переговорах в Стамбуле обсуждался вопрос возвращения гражданских лиц.
- Один человек погиб в результате атаки БПЛА по Сочи. Еще один ранен.
- В центральной части Индонезии произошло землетрясение. Также землетрясение произошло в Чили у границы с Боливией.