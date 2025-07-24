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Более 50 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Более 50 рейсов задерживаются на вылет и прилет в аэропорту Сочи в связи с вводившимися ограничениями, сообщает пресс-служба аэропорта.

"Время вылета может корректироваться. На данный момент на вылет задержано 28 рейсов (более 2 часов), на прилет задержано также 28 рейсов (более 2 часов)", - говорится в сообщении.

Пресс-служба уточняет, что в настоящий момент обстановка в терминале аэропорта Сочи спокойная, работают точки общепита, места для отдыха имеются во всех секторах, около всех санузлов расположены фонтанчики с бесплатной питьевой водой.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате атаки ВСУ по Адлерскому району Сочи. На месте падения БПЛА загорелся гаражный кооператив.

Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов на работу аэропорта Сочи ввели временные ограничения, которые спустя почти пять часов были сняты.

Сочи
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