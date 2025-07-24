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Два человека погибли и 11 пострадали при атаке БПЛА в Сочи

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Две женщины погибли от обломков БПЛА, упавших в Адлерском районе Сочи, еще 11 человек пострадали, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Сегодня ночью Краснодарский край подвергся массированной атаке (...) В Адлерском районе Сочи погибли две женщины (которые находились на улице в момент падения сбитого беспилотника - ИФ). Обломки дрона попали и на территорию нефтебазы. В результате атаки пострадали 11 человек, четверо госпитализированы, включая сотрудника ДПС, которого доставят санавиацией в краевую больницу", - написал Кондратьев на своей странице в телеграм-канале.

Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь.

"Поручил мэру Сочи Андрею Прошунину оказать поддержку семьям погибших и пострадавшим", - добавил Кондратьев.

Ранее сообщалось, что из-за падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Возгорание затронуло четыре гаража и было ликвидировано в 2:51 по московскому времени.

В связи с вводившимися ограничениями были задержаны более 50 рейсов в аэропорту Сочи.

Сочи Краснодарский край
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