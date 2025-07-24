РСТ заявил об удаленности курортов от зоны конфликта между Таиландом и Камбоджей

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Отдыхающие сейчас в Таиланде российские туристы находятся в полной безопасности, так как не посещают районы страны, которые затронул конфликт с Камбоджей, сообщает в четверг Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на туроператоров.

"Районы, традиционно посещаемые российскими туристами, включая основные курорты, значительно удалены от зоны конфликта. Все экскурсии в Камбоджу, ранее пользовавшиеся спросом, отменены с момента возникновения напряженности на границе. В настоящее время российские туристы находятся в полной безопасности, и их отдых не затрагивается данным инцидентом", - говорится в сообщении.

Таиланд в конце июня закрыл все наземные пограничные переходы в Камбоджу из-за обострения пограничных противоречий. Российские туроператоры отменили все экскурсии из Таиланда в Камбоджу.

По информации СМИ, в четверг утром в пограничной провинции Сурин началось столкновение с применением оружия рядом с древним храмом Та Муен Том, принадлежность которого оспаривают обе страны. Сейчас, по заявлениям тайских военных, столкновения происходят в шести населенных пунктах. Минобороны Камбоджи заявило, что все они находятся на ее территории и вооруженные силы страны их активно защищают.