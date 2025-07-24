Таиланд пообещал ответ на гибель мирных граждан в результате действий Камбоджи

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Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Таиланд отреагирует на действия военных Камбоджи на границе, в ходе которых погибли мирные жители, заявила в четверг премьер-министр страны Пхэтхонгтхан Чинават.

"Мы всегда уважали международные законы, но сейчас Камбоджа не оставила нам выбора. Мы можем принять меры, которых мы избегали в прошлом", - приводит ее слова тайское издание The Nation.

Она осудила Камбоджу за удары на границе и подчеркнула, что ситуация вышла за рамки дипломатических переговоров.

Азиатские СМИ сообщают, что истребитель F-16 ВВС Таиланда в четверг уничтожил военные цели в Камбодже. В армии заявили, что еще несколько боевых самолетов готовы к вылету.

В свою очередь, отец нынешнего премьера Камбоджи Хун Манета - бывший премьер Хун Сен - заявил, что две провинции подверглись ударам со стороны Таиланда. Сам Хун Манет подчеркнул, что властям придется ответить на агрессию.

"Камбоджа всегда выступала за решение проблем мирным путем, но в этом случае у нас нет выбора кроме как дать вооруженный ответ на вооруженную агрессию", - заявил он.

The Guardian отмечает, что в среду Таиланд закрыл пограничные переходы с Камбоджой, отозвал из страны своего посла и вызвал посла Камбоджи в МИД в связи с взрывом камбоджийской мины, в котором пострадали пять солдат армии Таиланда. В ответ Камбоджа заявила о снижении дипломатических отношений с Таиландом до самого низкого уровня и отозвала всех камбоджийских сотрудников из своего посольства в Таиланде.

После этого на границе между двумя странами начались боестолкновения. В частности, два гражданина Таиланда погибли после того, как камбоджийский артиллерийский снаряд попал по заправке. Также несколько камбоджийских ракет ударили по деревне, убив еще двух человек.

Обе страны обвиняют друг друга в начале этой эскалации.

Отношения между двумя странами накалились после того, как в мае камбоджийский солдат погиб в результате боестолкновения на территории, которую обе страны считают своей.