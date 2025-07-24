Матвиенко не видит в настоящее время предмета для встречи Путина и Зеленского

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что пока нет предмета для встречи президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским. Такая встреча, по ее мнению, возможна для финализации переговорного процесса по урегулированию ситуации на Украине.

"Вообще нет предмета для встреч, сегодня не существует. Такая встреча гипотетически с Зеленским или, может быть, там (на Украине) народ решит по- другому, с другим президентом, судя по тому, что происходит сегодня на улицах Украины, возможно, и нужна для финализации переговорного процесса, для утверждения мирного соглашения", - заявила Матвиенко в четверг на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов.

"Но предмета для встречи сегодня Владимира Владимировича (Путина) с господином Зеленским я просто не вижу", - подчеркнула спикер Совета Федерации.

При этом она положительно оценила прошедший в среду в Стамбуле третий раунд прямых российско-украинских переговоров.

"Сам факт того, что переговоры идут, состоялся третий раунд - это позитивные, на мой взгляд, результаты", - заявила Матвиенко.

Спикер СФ подчеркнула, что в ходе переговоров был решен ряд важных гуманитарных, технических вопросов, в частности, по обмену военнопленными, телами погибших, возвращению наших граждан, в том числе на каком основании 30 человек вывезены из Курской области и удерживаются на Украине без каких-либо причин.

"Мы будем настаивать на всех международных площадках и на парламентских, чтобы на это было обращено внимание и чтобы наши люди незамедлительно были возвращены в Россию", - сказала Матвиенко.