Поиск

В Кремле считают, что противоположные позиции Москвы и Киева сблизить в одночасье нельзя

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU -В Кремле считают, что в одночасье сблизить диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов России и Украины невозможно, необходима сложная дипломатическая работа.

"Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда, диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, стала ли более реальной перспектива встречи глав России и Украины после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле и считают ли в Кремле реалистичным предложенный Украиной срок до конца августа для ее проведения, Песков сказал: "Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать все модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно".

"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней - ну очевидно, что вряд ли", - добавил он.

Дмитрий Песков Стамбул Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Губернатор Бусаргин предварительной причиной взрыва в Саратове назвал утечку газа

Губернатор Бусаргин предварительной причиной взрыва в Саратове назвал утечку газа

Сенаторы одобрили закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Одобрен закон о праве гражданских жен погибших бойцов СВО на льготы при наличии ребенка

Одобрен закон о праве гражданских жен погибших бойцов СВО на льготы при наличии ребенка

Мещанский суд заочно арестовал политолога Екатерину Шульман

Kia отзывает в РФ 79,8 тыс. кроссоверов Sportage для замены предохранителя в блоке ABS

Kia отзывает в РФ 79,8 тыс. кроссоверов Sportage для замены предохранителя в блоке ABS

Три человека погибли в результате взрыва газа в многоэтажке в Саратове

Амурский губернатор назвал основные версии причин катастрофы Ан-24

Совфед одобрил закон о штрафах за поиск экстремистских материалов и рекламу VPN

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Решение о судьбе авиакомпании "Ангара" будет принято после проверки

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6815 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });