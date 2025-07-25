В Кремле считают, что противоположные позиции Москвы и Киева сблизить в одночасье нельзя

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU -В Кремле считают, что в одночасье сблизить диаметрально противоположные подходы к проектам меморандумов России и Украины невозможно, необходима сложная дипломатическая работа.

"Сейчас подходы к проектам меморандумов, которыми обменялись во время второго раунда, диаметрально противоположны, вряд ли их можно сблизить в одночасье, для этого потребуется очень сложная дипломатическая работа", - сказал на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, стала ли более реальной перспектива встречи глав России и Украины после третьего раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле и считают ли в Кремле реалистичным предложенный Украиной срок до конца августа для ее проведения, Песков сказал: "Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать все модальности и договоренности, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно".

"Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней - ну очевидно, что вряд ли", - добавил он.