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Восстановительные работы на Городецком гидроузле должны завершить 26 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Завершить восстановительные работы на Городецком гидроузле в Нижегородской области планируется 26 июля, сообщил Минтранс.

"Такие сроки определены после комплексного обследования оголовка - бетонной перемычки, которая соединяет камеры шлюзов 15 и 16. Утром 22 июля во время проведения строительных работ она накренилась в сторону судоходного шлюза, из-за чего проход судов приостановили в целях безопасности", - говорится в сообщении.

Основная камера не повреждена.

"Препятствие полностью планируется убрать к 26 июля. После этого Ространснадзор проведет проверку безопасности - камеру заполнят водой и проведут тестовые запуски. Затем судоходство на Волге в Нижегородской области возобновится", - уточняет ведомство.

С 23 по 25 июля через узел должны были пройти 14 пассажирских судов. Все теплоходы уже изменили направление своего движения, организована доставка части туристов до места назначения наземным транспортом. "Прорабатываем вопрос компенсаций пассажирам вместе с представителями туроператоров и судоходных компаний", - отмечается в сообщении.

В ожидании шлюзования на рейдах находится 57 грузовых судов с общим грузом на борту свыше 100 тысяч тонн.

Гидроузел закрыли для судов 22 июля из-за нарушения целостности камеры шлюза, там обрушился оголовок камеры шлюзов №№15-16.

Минтранс Ространснадзор Нижегородская область Волга Городецкий гидроузел
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