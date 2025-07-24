Судам разрешат проходить через Городецкий гидроузел не ранее 27 июля

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Движение судов через Городецкий гидроузел на Волге после аварии возобновится не раньше 27 июля, сообщил Росморречфлот.

"Движение судов в Волжском бассейне на реке Волге от 852 км до 853 км запрещено с 22 июля 2025 года по 26 июля 2025 года включительно. Соответствующее распоряжение о сроках действия ограничения судов издано Росморречфлотом в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта", - говорится в сообщении.

Ведомство отметило, что работы по восстановлению судоходства ведутся круглосуточно и будут завершены в установленные сроки.

Минтранс ранее сообщил, что работы должны завершиться 26 июля. После этого Ространснадзор проведет проверку безопасности - камеру шлюза заполнят водой и проведут тестовые запуски. Затем судоходство сможет быть возобновлено, отмечало министерство.

По данным Минтранса, с 23 по 25 июля через узел должны были пройти 14 пассажирских судов. Все теплоходы уже изменили направление своего движения, организована доставка части туристов до места назначения наземным транспортом. "Прорабатываем вопрос компенсаций пассажирам вместе с представителями туроператоров и судоходных компаний", - отмечается в сообщении.

В ожидании шлюзования на рейдах находится 57 грузовых судов с общим грузом на борту свыше 100 тыс. тонн.

23 июля судоходство и шлюзование на Городецком узле остановили из-за нарушения целостности камеры шлюза: обрушился оголовок камеры шлюзов №№ 15-16.

Техническое расследование причин происшествия на гидроузле проводит Волжско-Окское управление Ростехнадзора.