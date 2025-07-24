Турция выдала РФ обвиняемого в растрате 600 млн руб. при жилищном строительстве

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Россиянин, разыскиваемый за махинации при осуществлении долевого строительства в нескольких регионах страны, депортирован из Турции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Сегодня в аэропорту города Стамбула представители компетентных органов Турции передали сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России гражданина Российской Федерации, находившегося в международном розыске", - сказала Волк журналистам.

По версии следствия, в 2012-2017 годах, используя служебное положение, фигурант создал организованную группу для получения прибыли через нецелевое расходование денег участников долевого строительства жилых комплексов на территории Москвы и Волгограда, а также в других регионах России.

"В результате преступных махинаций денежные средства в размере около 600 млн руб. были присвоены сообщниками, а участники долевого строительства лишились приобретенного жилья", - сказала представитель министерства.

В 2017 году следствием было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 201 (злоупотребление полномочиями), части 4 статьи 160 (растрата) и части 4 статьи 174.1 (отмывание средств, полученных преступным путем) УК РФ.

Обвиняемый скрылся за пределами РФ, в отношении него заочно была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и в ноябре 2017 года он был объявлен в международный розыск.

По словам представителя министерства, благодаря совместной спецоперации сотрудников НЦБ Интерпола и турецких коллег разыскиваемый был задержан на территории третьей страны и доставлен в Стамбул. Помощь в подготовке процедуры депортации оказал, в том числе, советник по внутренним делам и безопасности посольства Турецкой Республики в Москве.

Фигурант в ближайшее время будет доставлен на родину, резюмировала Волк.