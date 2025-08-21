Россия выдала Турции троих особо опасных преступников

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Из России в Турцию депортированы трое фигурантов, совершивших на родине особо тяжкие преступления, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Граждане Турции, разыскиваемые на родине, были задержаны сотрудниками НЦБ Интерпола МВД РФ, ФСБ и ГУ МВД по Краснодарскому краю при участии Росгвардии в Сочи, сказала Волк журналистам в четверг. По ее словам, сегодня российские полицейские передали их турецким коллегам в сочинском аэропорту.

Как заявила Волк, среди экстрадированных - лидер одной из "крупнейших и влиятельных организованных криминальных группировок в Турции". По данным правоохранительных органов, мужчина обвиняется в совершении ряда преступлений, таких как незаконный оборот наркотиков и оружия, нанесение телесных повреждений и повреждение имущества.

Другой задержанный находился в розыске с февраля 2025 года по обвинению в убийстве, покушении на убийство и нанесении телесных повреждений. Отмечается, что фигурант вместе с соучастниками совершил вооруженное нападение на членов другой группировки в одном из кафе Стамбула. В результате перестрелки один из оппонентов был убит, еще несколько человек пострадали, в том числе случайные посетители кафе.

Третий фигурант, по словам Волк, разыскивался за умышленное убийство. "По информации правоохранительных органов Турции, задержанный в составе группы участвовал в незаконном транзите мигрантов. Получив от 15 иностранцев денежные средства за вывоз морским путем из Турции, соучастники поместили их в маленькую лодку, которая не была рассчитана на такое количество человек. Через некоторое время после отплытия судно затонуло. Десять человек, в том числе восемь детей, погибли", - сообщила официальный представитель МВД РФ.

После задержания фигурантов на территории России по итогам проведенной проверки было принято решение об отправке их в Турцию.

"Такой результат успешной совместной работы стал возможен благодаря слаженному оперативному взаимодействию национальных центральных бюро Интерпола двух государств", - подчеркнула Волк.