Путин назвал приоритетом повышение боевых возможностей ВМФ

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что повышение боевых возможностей Военно-морского флота России, в том числе подводных сил, является приоритетом, этой задаче придается первостепенное значение.

"Повышение боевых возможностей ВМФ, в том числе подводных сил, является одной из приоритетных задач, мы ей придаем первостепенное значение. Только за последние шесть лет в состав Военно-морского флота вошли пять стратегических ракетоносцев проекта "Борей-А" и четыре многоцелевых подводных лодок проекта "Ясень-М", - сказал он на совещании по стратегии развития подводных сил ВМФ.

"И приоритетом прежде всего является здесь строительство стратегических подводных ракетоносцев - одной из важнейших составляющих нашей ядерной триады, которая, повторю, позволяет России поддерживать баланс сил в мире", - сказал президент.