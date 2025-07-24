Морские ядерные силы РФ в ближайшие годы пополнятся четырьмя подлодками проекта "Борей-А"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В ближайшие годы морские ядерные силы России в плановом порядке пополнятся еще четырьмя подводными лодками проекта "Борей-А", две из них уже находятся на стадии строительства, сообщил президент РФ Владимир Путин.

Об этом Путин заявил на совещании по вопросам развития подводной компоненты Военно-морского флота России.

Он напомнил, что эти подводные лодки последнего поколения вооружены баллистическими ракетами "Булава", а также другим современным оружием.