В Новгородской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - В Новгородской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения почва, в регионе доля застрахованных посевов составляет всего 1% от площади - 2 тысячи га, сообщил Национальный союз агростраховщиков (НСА).

Режим ЧС ввели с 19 июля из-за переувлажнения, зафиксированного в период с 6 июня по 18 июля. Регион стал вторым в Северо-Западном федеральном округе, где это опасное явление привело к развитию ЧС в АПК: ранее в Псковской области он был введен с 1 июля по событиям избытка влаги, имевшим место в регионе еще в период завершения посевной - с 18 мая по 8 июня.

Новгородская область стала восьмым регионом, в котором в 2025 году объявили режим ЧС в АПК. "До сих пор применение агрострахования в Новгородской и Псковской областях минимально, но текущий сезон показывает, что риски для растениеводства есть и на Северо-Западе страны. Агрострахование должно развиваться и в этих регионах", - прокомментировал ситуацию в регионе президент НСА Корней Биждов.

По данным НСА на 1 июля, в Новгородской области застрахованные посевы занимают площадь около 2 тысяч га: аграрии обеспечили страховой защитой около 1 тысячи га озимых по "мультирисковой" программе и около 1 тысячи га по программе "ЧС". Сведений о заявлении аграриями в страховые компании убытков не поступило. Идентичные показатели страхования - и в Псковской области.

"НСА обращается к застрахованным хозяйствам Новгородской области: в вашем регионе еще не накоплен опыт агрострахования, поэтому проявите максимальное внимание к ситуации, если ваши застрахованные поля пострадали. При обнаружении повреждений растений проведите фото- или видеофиксацию состояния полей и сразу же уведомите страховую компанию. Если договор страхования заключен по программе "ЧС", то основным документом для оценки убытка является акт о списании посевов, который составляется муниципальной комиссией по оценке ЧС", - отметил Биждов.

НСА напомнил аграриям региона, заключившим договоры страхования, что они могут обратиться за консультацией на горячую линию союза, а также в чат-бот обратной связи на телеграм-канале "Защитим агробизнес вместе!".

По данным НСА на 1 июля, в России было застраховано 14,1 млн га посевов сельхозкультур. В Северо-Западном федеральном округе застраховано 209 тысяч га, наибольший охват обеспечен в Калининградской области - 119 тысяч га, или около 38% посевов.

В соответствии с законом "О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования" (260-Ф3), в рамках централизованной системы осуществляется государственная поддержка страхования рисков растениеводства, животноводства и товарной аквакультуры.

Заключать договоры страхования с государственной поддержкой имеют право только страховые компании, входящие в единое общероссийское объединение - Национальный союз агростраховщиков (НСА). Страхование осуществляется на основе единых стандартных правил для каждой страховой программы, предусмотренной в системе агрострахования.