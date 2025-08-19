В Омской области введут режим ЧС из-за переувлажнения почвы

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Власти Омской области решили ввести в регионе режим чрезвычайной ситуации в связи с переувлажнением почвы, которое сказывается на ходе уборочной кампании, сообщил в Telegram губернатор региона Виталий Хоценко после заседания областного штаба по уборочной кампании.

"Текущий год снова стал испытанием для работников поля. В семи районах области отмечается переувлажнение почвы. В Называевском и Саргатском районах из-за дождей объявлен режим чрезвычайной ситуации. Приняли решение ввести режим ЧС на всей территории региона", - написал он.

Соответствующее распоряжение будет подписано в ближайшее время.

Глава региона добавил, что режим ЧС позволит аграриям, застраховавшим свои посевы, получить положенные выплаты.

На сегодняшний день омские аграрии обмолотили более 24 тысяч га. Средняя урожайность - около 16,4 центнеров с гектара. Всего под урожай текущего года в Омской области засеяно более 2,8 млн га.

В прошлом году омские аграрии намолотили около 4 млн тонн зерновых и зернобобовых, урожай стал рекордным за 15 лет.