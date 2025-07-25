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Девять поездов ФПК задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области и Краснодарском крае

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Девять поездов формирования АО "Федеральная пассажирская компания" (АФ "ФПК") идут с задержками из-за падения обломков беспилотников на станциях Песчанокопская Ростовской области и Тимашевская в Краснодарском крае, сообщает телеграм-канал ФПК.

Задерживаются поезда №358 Имеретинский Курорт - Уфа, №254 Новороссийск - Уфа, №98 Кисловодск - Тында, №206 Анапа - Иркутск, №14 Имеретинский Курорт - Саратов, №274 Адлер - Северобайкальск, №59 Новокузнецк - Кисловодск, №523 Екатеринбург - Адлер, №255 Челябинск - Новороссийск.

Пассажиры поездов дальнего следования, задерживающихся более чем на 4 часа, будут обеспечены питанием, обещает ФПК.

Ранее сообщалось, что в общей сложности из-за падения обломков БПЛА на станциях в Ростовской области и Краснодарском крае задерживаются более 20 пассажирских поездов. В результате ЧП пострадал один человек.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 регионов юга России.

ФПК Краснодарский край Ростовская область
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