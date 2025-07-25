Более 20 поездов задерживаются после ЧП с БПЛА в Ростовской области и Краснодарском крае

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Более 20 пассажирских поездов задерживаются из-за падения обломков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на станциях Песчанокопская Ростовской области и Тимашевская в Краснодарском крае, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается в телеграм-канале РЖД.

"Сегодня в 1:23 (мск) на станции Песчанокопская в Ростовской области в связи с падением обломков БПЛА повреждена контактная сеть. Происшествие привело к сбою графика движения пассажирских поездов. В настоящее время до 5 часов задерживаются в пути следования 10 пассажирских составов", - говорится в сообщении.

Также в 3:00 по московскому времени из-за падения обломков беспилотника нарушена работа контактной сети на станции Тимашевская в Краснодарском крае. Из-за повреждения остекления в вагоне пострадал пассажир поезда №125 Москва - Новороссийск. Медицинскую помощь ему оказали на месте.

Движение поездов на станции Тимашевская восстановлено в 3:50 по московскому времени. Поезд №125 продолжил движение с опозданием 50 минут. В настоящее время задерживаются 12 поездов, время задержки - до одного часа.