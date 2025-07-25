Спасатели разбирают завалы после взрыва газа в жилом доме в Саратове

Проводится эвакуация жителей многоэтажки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Спасатели приступили к разбору завалов на месте ЧП в Саратове, где в результате взрыва бытового газа в жилом доме погибли три человека, сообщает пресс-служба МЧС РФ в пятницу.

"Спасатели МЧС России разбирают завалы на месте обрушения в жилом доме после хлопка газовоздушной смеси. Проводится эвакуация жителей многоэтажки", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на месте работают более 20 спасателей, кинологи и восемь единиц техники.

Дом, где произошел взрыв бытового газа, находится по адресу: ул. Блинова д. 2, уточняется в сообщении.