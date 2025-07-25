По факту гибели людей при взрыве в Саратове возбуждено уголовное дело

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - По факту гибели людей при взрыве газа в многоэтажном доме в Саратове возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), сообщило управление СКР по Саратовской области.

По данным следствия, днем 25 июля 2025 в доме на улице Блинова взорвался бытовой газ, обрушился угловой подъезд, погибли люди. Продолжается поиск тех, кто может находиться под завалами. Информация о точном количестве пострадавших и степени тяжести полученных ими травм уточняется. В МЧС ранее сообщили о троих погибших.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. После окончания аварийно-спасательных работ будет произведен осмотр места происшествия и назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, выполнены иные следственные действия.

По факту проводится и прокурорская проверка.