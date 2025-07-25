Одобрен закон о праве гражданских жен погибших бойцов СВО на льготы при наличии ребенка

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Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон, предусматривающий право гражданских жен участников СВО претендовать на льготы при условии ведения совместного хозяйства, совместного проживания не менее трех лет и наличия общего ребенка.

Согласно закону, в случае гибели участника спецоперации (срочника, контрактника или добровольца) меры социальной поддержки могут быть предоставлены лицу, в отношении которого установлен факт совместного проживания с ним не менее трех лет и ведения общего хозяйства на момент заключения контракта о прохождении военной службы или призыва на военную службу, в том числе по мобилизации, при наличии у них общего несовершеннолетнего ребенка. Установление факта совместного проживания производится судом.

Не допускается установление факта совместного проживания и ведения общего хозяйства между лицами, хотя бы одно из которых уже состоит или состояло на момент гибели участника спецоперации в зарегистрированном браке с кем-то другим, а также между близкими родственниками.

Меры социальной поддержки в отношении совместно проживавших будут устанавливаться федеральными законами и нормативными правовыми актами правительства, отдельные меры могут устанавливать и регионы. Право на получение мер социальной поддержки возникнет только после вступления в силу решения суда и при наличии общего ребенка, предусматривается в законе.

Авторами закона выступила группа депутатов и сенаторов, в том числе председатель Госдумы Вячеслав Володин, первый вице-спикер Совета Федерации Владимир Якушев и лидеры думских фракций.

В целом закон устанавливает единый срок выплаты единовременного пособия членам семьи погибшего военнослужащего или добровольца.