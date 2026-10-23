В Башкирии женщину арестовали по делу о похищении дочери из-за выплат за погибшего отца

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД по Башкирии освободили 18-летнюю студентку колледжа, которую похитили ее мать и знакомый, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По версии следствия, подозреваемые подкараулили девушку в одном из парков Стерлитамака и вывезли на автомобиле в село Федоровского района, где заперли в частном доме. "Предположительно, они намеревались завладеть крупной суммой, которую девушка получила после гибели отца. Мать не состояла с ним в браке и претендовать на эти деньги не могла", - говорится в сообщении.

СУ СКР по Башкирии уточняет, что студентку 15 октября похитили 43-летняя мать и знакомый девушки - 32-летний иностранец. Они хотели добиться от нее "согласия на совместное расходование страховых выплат, полученных в связи с гибелью отца при участии в специальной военной операции". Потерпевшая нашла телефон и позвонила в полицию, после чего ее освободили а ее похитителей задержали.

Задержанным вменили похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия (ч. 2 ст. 126 УК). Они арестованы.