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Сенаторы одобрили закон о защите традиционных ценностей в киноиндустрии

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил закон об отказе в выдаче прокатного удостоверения на фильм, который содержит материалы, пропагандирующие отрицание или дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности.

Закон дает Министерству культуры право отказать в выдаче прокатного удостоверения на данном основании.

Минкультуры наделяется полномочиями по внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в целях актуализации сведений о запрете или ограничении распространения фильма среди детей.

Прокат или показ фильма без учета указанных изменений будет приравниваться к прокату и показу фильма без прокатного удостоверения.

Уточняется понятие "показ фильма"; предусматривается, что таковым также будет являться его распространение посредством аудиовизуального сервиса.

В соответствии с законом, владелец сайта или страницы сайта, которые используются для организации и распространения "совокупности аудиовизуальных произведений", доступ к которым предоставляется за плату или при условии просмотра рекламы, и доступ к которым в течение суток получают более 100 тысяч пользователей интернета, находящихся на территории России, обязан "не допускать распространение аудиовизуальных произведений, которые содержат материалы, дискредитирующие традиционные российские духовно-нравственные ценности и (или) пропагандирующие их отрицание".

Владелец такого сервиса обязан в течение суток с момента получения требования Роскомнадзора прекратить распространение аудиовизуального произведения, в отношении которого министерством культуры принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующие их отрицание.

Владелец соцсети, доступ к которой в течение суток получают более 500 тысяч пользователей, находящихся в России, обязан в течение суток ограничить доступ "к распространяемому на персональной странице пользователя социальной сети аудиовизуальному произведению", в отношении которого министерством культуры принято решение об отказе в выдаче прокатного удостоверения или об отзыве прокатного удостоверения либо выдано заключение о наличии материалов, дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности и пропагандирующие их отрицание.

Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Минкультуры Роскомнадзор Совет Федерации
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