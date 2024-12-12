Сервисам в РФ могут запретить показывать фильмы без прокатного удостоверения

Дискредитация в фильме традиционных российских духовно-нравственных ценностей может повлечь отказ в выдаче прокатного удостоверения

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект об унификации требований к демонстрации фильмов в кинозалах и на аудиовизуальных сервисах внесен в Госдуму.

Соответствующий проект закона (795587-8) размещен в четверг в базе законодательной деятельности нижней палаты парламента РФ.

Законопроектом уточняется обязанность владельцев аудиовизуальных сервисов соблюдать требования законодательства РФ о недопустимости распространения фильмов без прокатного удостоверения. Соответствующие изменения вносятся в пункт 4 части 1 статьи 105 закона 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Действующая редакция закона 126-ФЗ "О государственной поддержке кинематографии РФ" допускает неоднозначное толкование в отношении аудиовизуальных сервисов, отмечается в пояснительной записке.

Законопроект эту двусмысленность устраняет, уточняя термин "показ", под которым предлагается понимать, в том числе распространение фильма на сайте или странице сайта в интернете или информационной системы, или программы для ЭВМ, которые используются для формирования и организации распространения в интернете "совокупности аудиовизуальных произведений, доступ к которым предоставляется за плату" или при условии просмотра рекламы, направленной на привлечение внимания потребителей на территории РФ, и доступ к которым в течение суток составляет более 100 тысяч пользователей.

Законопроектом предусматривается, что наличие в фильме материалов, пропагандирующих отрицание или дискредитирующих традиционные российские духовно-нравственные ценности, является основанием для отказа в выдаче прокатного удостоверения.

Проект закона также наделяет министерство культуры РФ полномочиями по одностороннему внесению изменений в ранее выданное прокатное удостоверение в случае изменения законодательства. В настоящее время такие изменения могут быть внесены только по обращению правообладателя.

Закон должен вступить в силу с 1 мая 2025 года.