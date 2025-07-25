Молдавский банкир Вячеслав Платон заочно приговорен в РФ к 24 годам колонии

Бизнесмен осужден по делу о выводе из России более 48 млрд рублей

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Преображенский районный суд Москвы приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 24 годам колонии заочно по уголовному делу о выводе более 48 млрд рублей из РФ, сообщает Генпрокуратура России в пятницу.

"Суд согласился с позицией государственного обвинителя генеральной прокуратуры Российской Федерации и приговорил Вячеслава Платона к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима путем частичного сложения наказания с учетом приговора Тверского районного суда г. Москва от 27.07.2023 года", - заявили в надзорном ведомстве.

Платон признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных пп. "а", "б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Банкир находится в международном розыске.

"В суде установлено, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ "Молдиндконбанк" Вячеслав Платон совместно с соучастниками с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создали преступное сообщество", - сообщили в надзорном ведомстве.

Вплоть до мая 2014 года участники преступной группы совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк". "При этом в российские кредитные организации, обладающие полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов", - сказали в прокуратуре.

Общая сумма выведенных средств превысила 48 млрд рублей.

В 2023 году Тверской суд Москвы приговорил Платона к 20 годам колонии заочно по уголовному делу о выводе свыше 126 млрд рублей из РФ.

В минувшем марте стало известно, что Платон был задержан в Великобритании местными силовиками для экстрадиции в Молдавию.

В Кишиневе его обвинили в причастности к краже денег из Banca de economii (Сберегательный банк Молдавии), получении и невозврате кредитов примерно на $20 млн.