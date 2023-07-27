Суд в РФ приговорил молдавского банкира Платона к 20 годам колонии заочно

Приговор вынесен в рамках уголовного дела о выводе из России более 126 млрд рублей

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тверской суд Москвы приговорил молдавского бизнесмена Вячеслава Платона к 20 годам колонии заочно по уголовному делу о выводе свыше 126 млрд рублей из России, сообщает в четверг Генпрокуратура РФ.

Платон признан виновным в создании преступного сообщества и совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

"Дело рассмотрено заочно, поскольку Платон находится в международном розыске. Суд признал Платона виновным в инкриминированных преступлениях и назначил ему наказание в виде 20 лет лишения свободы со штрафом в размере 2,5 млн рублей с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год и 6 месяцев", - сообщили в надзорном ведомстве.

Кроме того, добавили в Генпрокуратуре, в доход государства конфисковано имущество, фактическим владельцем которого является Платон.

По данным следствия и суда, "не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе фактический владелец АО КБ "Молдиндконбанк" Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации создал преступное сообщество".

С июня 2013 года по май 2014 года участники сообщества совершили валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте с корреспондентских счетов ряда российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента - АО КБ "Молдиндконбанк", говорится в сообщении.

"При этом российским кредитным организациям, обладающим полномочиями агента валютного контроля, были предоставлены документы, содержавшие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов. Общая сумма операций превысила 126 млрд рублей", - отметили в ведомстве.