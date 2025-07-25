Россия скоро может получить право на экспорт пантов и живых северных оленей в КНР

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Россия в ближайшее время может получить право на экспорт пантов и живых северных оленей в Китай.

На этой неделе в Пекине прошли переговоры Россельхознадзора с с Главным таможенным управлением КНР, стороны согласовали проекты протоколов о поставках этой продукции из РФ в Китай.

"Достигнута договоренность в ближайшее время провести соответствующую работу для подписания указанных документов на встрече высокого уровня между Россией и Китаем", - сообщил Россельхознадзор.

По данным Росстата, поголовье северных оленей в России на конец 2024 года составляло 1,517 млн голов против 1,592 млн голов на конец 2023 года.

Панты маралов - крупных представителей семейства оленевых - активно используются в медицине, поскольку содержат железо, цинк, кальций, медь, аминокислоты, а также в косметике.

Россельхознадзор также сообщил, что на переговорах обсуждались вопросы взаимных поставок кормов для непродуктивных (домашних) животных, комбикормов из России в Китай, инкубационных яиц, мытых пуха и пера из Китая в Россию. Российская сторона также подняла вопрос вывоза генетического материала крупного рогатого скота и живых животных из России в Китай, материалы о котором были представлены ранее. Китайские коллеги сообщили, что завершат их анализ в течение двух месяцев.