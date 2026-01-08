Россия почти утроила экспорт перьев птиц и пуха в Японию

Фото: А. Гивенталь/РИА Новости

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Россия за 11 месяцев 2025 года экспортировала в Японию 9,6 тонны перьев птиц, используемых для набивки, и пуха, что почти в три раза больше, чем годом ранее (3,5 тонны). Стоимость поставок выросла до $1,5 млн с почти $500 тысяч годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт" со ссылкой на оценки экспертов.

Всего за 11 месяцев 2025 года Россия отгрузила за рубеж 1,7 тысячи тонн перьев птиц и пуха на сумму около $21 млн. В годовом исчислении экспорт вырос на 4% в стоимостном выражении. Динамику натуральных показателей центр не приводит.

Наибольшая выручка получена от поставок в Китай, Германию и Польшу.

Центр также сообщил, что Россия в 2025 году после перерыва с 2021 года возобновила поставки этой продукции на Тайвань. За 11 месяцев было отгружено почти 30 тонн более чем на $2 млн.