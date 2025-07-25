Китай в I полугодии снизил закупки сыра в РФ в четыре раза

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Китай в первом полугодии этого года снизил закупки российских сыра и творога в четыре раза, до $223,9 тыс. с $923 тыс. годом ранее, сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

По данным ведомства, весь отправленный в этом году объем приходится на первый квартал, с мая экспорта нет. Между тем, объем импорта в июне прошлого года составил $215,4 тыс. тонн.

В первом полугодии Китай закупал сыр и творог в 30 странах. Наиболее крупными поставщиками являются Новая Зеландия (на $335,4 млн), Австралия (на $67,7 млн), Дания (на $18,8 млн) и Франция (на $15,9 млн).

По данным ГТУ, резко снизились и поставки молока и сливок из РФ: за полугодие они оказались меньше, чем за один месяц прошлого года - июнь (на $222,8 тыс.). В январе-июне экспорт составил $220,8 тыс. против $534,3 тыс. в первом полугодии прошлого года (снижение в 2,4 раза).