Экспорт российских сыров в I полугодии увеличился в денежном измерении на 20%

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Россия в первом полугодии 2025 года, по предварительным оценкам, экспортировала сыров и творога на $70 млн, что на 20% больше, чем годом ранее, сообщает федеральный центр "Агроэкспорт".

В натуральном выражении экспорт составил 14 тысяч тонн, что соответствует показателю 2024 года.

Драйвером развития экспорта стали молодые сыры, показавшие рост на треть, до $33 млн. Позитивная динамика наблюдается и в продажах плавленых сыров - второй по объему категории. За шесть месяцев поставки этих сыров выросли на 16%, до $25 млн.

Основными покупателями российских сыров остаются Казахстан и Белоруссия. В первом полугодии экспорт в Казахстан вырос на 15%, в Белоруссию - на 39%. В топ-5 ведущих импортеров также входят Узбекистан, Киргизия и Азербайджан.

"Страны постсоветского пространства являются традиционными рынками сбыта российских сыров, что связано со схожими пищевыми предпочтениями, логистической близостью, а также высокой узнаваемостью и доверием к российским брендам, - заявил руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин. - В то же время расширяются поставки и в дальнее зарубежье. Так, с начала года более 143 тонн сыров и творога поставлено в Монголию, 57 тонн - в Китай, 14 тонн - в ОАЭ, 7 тонн - в Сербию, 5 тонн - в Турцию".

По данным "Агроэкспорта", потенциал российского экспорта сыров к 2030 году оценивается на уровне свыше $180 млн. В число перспективных направлений, помимо традиционных рынков ближнего зарубежья, входят страны Восточной и Юго-Восточной Азии, а также государства Ближнего Востока.

Производство сыров и сырных продуктов в России в последние годы росло высокими темпами - с уровня около 800 тысяч тонн в 2020 году до 1,036 млн тонн по итогам 2024 года, сообщила заместитель гендиректора Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит.

За январь-май 2025 года в России было произведено 416 тысяч тонн сыров и сырных продуктов, в том числе 342 тысячи тонн сыров. "Россия сегодня входит в десятку крупнейших мировых производителей сыров. При этом инвестиционный цикл в отрасли еще не завершен - продолжается ввод новых мощностей, модернизация действующих предприятий, завершается строительство и ввод заводов в сыродельном сегменте. С 2012 года общий объем инвестиций в это направление превысил 100 млрд рублей, причем около 80% из них пришлись на 2018-2022 годы", - сказала она.

По словам Жебит, наибольшим экспортным потенциалом обладают полутвердые и твердые сыры массового сегмента и сыры для HoReCa. Дополнительный потенциал связан с глубокой переработкой подсырной сыворотки - одного из самых востребованных на мировом рынке ингредиентов, отметила она.