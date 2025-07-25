ЦБ объяснил, в каких случаях банки могут не применять период антифрод-охлаждения по автокредитам

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банки не обязаны устанавливать период антифрод-охлаждения по автокредиту, если деньги будут перечислены автодилеру, в том числе через банковский счет заемщика, соответствующее разъяснение опубликовано на сайте ЦБ РФ.

Расчеты при этом должны происходить таким образом, чтобы клиент не смог изменить назначение платежа или снять деньги наличными, отмечает ЦБ.

Президент РФ Владимир Путин в феврале подписал закон, который с 1 сентября 2025 года вводит "период охлаждения" при выдаче потребительских кредитов и займов для защиты заемщиков от мошеннических действий. Согласно закону, кредиторы смогут выдавать клиентам заемные средства свыше 200 тыс. рублей не раньше, чем через 48 часов после заключения договора.

Норма не распространяется на целевые автокредиты. Это связано с тем, что такой кредит рассматривается как адресный, и предполагается, что заемщик уже принял осознанное решение. А риск похищения заемных средств мошенниками минимален, потому что деньги сразу поступают на счет продавца транспортного средства, отмечает регулятор.