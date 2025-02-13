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Путин подписал закон о периоде охлаждения для ряда потребкредитов

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Президент РФ подписал закон, который вводит "период охлаждения" в потребительском кредитовании, сообщает в четверг официальный портал правовой информации.

Если возбуждено уголовное дело о мошенничестве с кредитами, а банк или микрофинансовая организация (МФО) не выполнили требования по защите клиентов, они не смогут взыскивать долги и передавать кредиты коллекторам, указывается в законе.

Документ предусматривает, что банки и МФО не смогут передавать заемщику средства раньше, чем через 4 часа, если кредит составляет от 50 тыс. до 200 тыс. руб., и раньше, чем через 48 часов, если сумма превышает 200 тыс. руб.

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Новые требования не коснутся кредитов с поручителями, залоговых кредитов на авто в случае перевода средств автодилерам, рефинансирования без увеличения размера кредита, а также кредитов, оформленных через уполномоченное лицо. Исключение сделано и для кредитов на оплату товаров и услуг, если деньги переводятся напрямую продавцу (кроме покупок в интернете).

Законопроект вводит новые правила для работы с токенизированными картами – цифровыми картами, данные которых заменяются токенами. Теперь Национальная система платежных карт (НСПК) будет передавать операторам информацию о таких картах. Вводится также ограничение: если карта была выпущена или изменена менее 48 часов назад, на нее нельзя внести через банкомат более 50 тыс. руб.

Для борьбы с мошенничеством вводятся новые требования к кредитным организациям. Перед выдачей кредита банки и МФО должны будут получать данные из бюро кредитных историй о всех обращениях заемщика за кредитами, одобрении заявок, отказах и заключенных договорах. Эти сведения должны храниться не менее пяти лет.

Основные положения закона вступят в силу с 1 сентября 2025 года. С 1 марта 2026 года МФО получат доступ к данным о попытках незаконного оформления займов, с 1 июля 2026 года начнут действовать поправки к закону "О кредитных историях", а с 31 декабря 2026 года – новые требования к системе управления рисками банков.

Закон был инициирован группой сенаторов во главе с вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлевым и депутатами.

Владимир Путин
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