Итоги работ на Звягинском могильнике: как взаимодействовали мурома и древнерусское население

Пряжка с литыми изображениями животных Фото: Институт археологии РАН

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Закончилась совместная экспедиция Института Археологии РАН и Нижегородского музея-заповедника. Впервые ученые на одном объекте – Звягинском могильнике, расположенном на Правобережье Оки, смогли получить большой объем данных. Они наглядно иллюстрируют как изменялась материальная культура населения в течение четырех веков и как происходило включение этого народа в сферу влияния Древнерусского государства.

О результатах экспедиции беседует наш политический обозреватель Вячеслав Терехов с ее руководителем, старшим научным сотрудником Института археологии РАН Ольгой Зеленцовой.

На родине Ильи Муромца!

Корр.: Известно, что племя мурома – это одно из дославянских финно-угорских племен Русской равнины. Именно оно дало название одному из пяти древнейших городов Руси – Мурому и богатырю Илье Муромцу, малая родина которого, как считается, была именно здесь.

Как давно идет изучение жизни этого племени?

Зеленцова: Первые исследования муромских памятников приходятся на 40-е и 60-е годы XIX века. Они были обнаружены, когда началось строительство дороги. Затем, в начале XX века был раскопан Подболотьевский могильник – один из самых известных погребальных памятников муромы. С тех пор история племени вошла в историографию и стала предметом тщательного изучения. Так что первые раскопки начались примерно 150 лет назад.

Однако, отчеты об этих экспедициях не дают полного представления ни об облике погребений, ни о взаимосвязях с другими народами. Находки, которые мы обнаружили при исследовании Звягинского могильника, помогают нам продолжить изучение четырёхсотлетней культуры и жизни этого финно-угорского племени.

Корр.: Сколько всего погребений исследовано?

Зеленцова: Вместе с теми могильниками, которые мы исследовали, их уже 850 на левом берегу Оки, где стоит современный город Муром, и на правом берегу около 200 погребений.

В раскопках все найденныe предметы важны: они отражают жизнь!

Корр.: Какие предметы материальной культуры, найденные во время этой экспедиции, особенно важны?

Зеленцова: По раскопкам нельзя сказать, что важно, а что нет. Языческий обряд подразумевал проводить погребение человека в полном парадном уборе, с украшениями. Клали даже пищу, различные сосуды, мужчинам – оружие, орудия труда. Вот весь этот комплекс важен тем, что он дает нам понимание о культуре населения и о системе жизнеобеспечения, о том, как велось хозяйство. Так что речь идет не о том, какая вещь важна, а остальные неважны, важен комплекс. Сейчас найдено много женских украшений, много оружия, орудий труда. Мы выявили практически все предметы, которые были характерны для жизни этого племени.

Время прихода славян

Корр.: Есть материальные свидетельства о контактах с соседними племенами, в частности с древнерусским государством?

Зеленцова: Есть, конечно. Племя мурома занимало земли по обеим берегам реки Ока. Благодаря такому выгодному положению, племя было в контакте с разными племенами и народами. Обнаружены, например, прикамские пояса. Значит, контакты с прикамским населением были уже в восьмом веке, а в IX-XI веках мы наблюдаем активные контакты с Древней Русью. Бытовые предметы, оружие и другие находки, которые характерны для населения древнерусского государства, мы находим и в Муроме.

На сегодняшний день Звягинский могильник – самая восточная точка, где в ХI веке фиксируется присутствие древнерусской культуры. По изменениям в материальной культуре можно проследить, как окские территории включались в сферу интересов Древнерусского государства.

Вот один из примеров. В одном из погребений мы обнаружили гончарный сосуд, что не характерно для муромского населения. У них культура повсюду лепная, а это гончарный сосуд, который сделан на гончарном круге. К тому же он имел характерный древнерусский орнамент. Это говорит о поздних контактах, о контактах уже в ХI веке муромы и древнерусского населения. Найдено много и женских украшений с древнерусским орнаментом, прялки и, конечно, оружие - характерные для древнерусского населения боевые топорики. Все это говорит не только о внутренних бытовых связях, но и более плотных контактах древнерусского и муромского народов. С этого момента можно говорить о том, что мурома перенимает некоторые моменты древнерусской культуры и включает их в свой быт.

Следы современных варваров!

Корр.: Археологи часто жалуются на черных копателей, которые варварски обходятся с найденным материалом.

Зеленцова: Да, это больная тема для нас. Все могильники, которые известны, и даже неизвестные, все они, к сожалению, ограблены. Вот Звягинский могильник мы нашли благодаря активности местных жителей, обнаруживших грабительские раскопки. Нам постоянно жалуются люди на то, что грабят могильники. Иногда перед нашими глазами разворачивается страшная картина – все варварски перекопано, разрыто, некоторые вещи покорёжены.

К сожалению, каждый полевой сезон археологические работы начинаются с фиксации новых грабительских ям.

Корр.: Результаты раскопок черных копателей появляются на рынках?

Зеленцова: Да, и на нашем рынке, и даже за рубежом. В прошлом году, например, наши таможенники на границе с Литвой обнаружили женские украшения древнерусского периода. А таможенники на границе Белоруссии с Польшей обнаружили древнерусский шлем. Много оседает и у коллекционеров. Это большая беда, мы об этом кричим, а нас обвиняют в том, что мы хотим эти вещи оставить себе.

Вчера фантастика, сегодня – жизнь!

Корр.: В официальных сообщениях о ваших раскопках говорится, что в данном случае были испытаны новые методики поиска. Что это за методики?

Зеленцова: Например, можно не копать, а обнаруживать предметы с помощью магниторазведки. Очень интересный эксперимент поиска с помощью беспилотников! На них устанавливаются специальные приборы, которые и помогают нам с воздуха выявить археологические объекты. Таким образом, мы можем увеличить исследуемые участки, не проводя раскопок.

Корр.: Раньше об этом можно было читать только в научно-фантастических рассказах.

Зеленцова: Да, раньше это была фантастика, а сейчас – если эта методика сработает, то мы улучшим систему поиска. Мы надеемся, что это поможет нам более интенсивно исследовать площади и больше знать, где что находится.

Археологическая карта России

Зеленцова: В нашем институте разрабатывается археологическая карта России. Мы заносим в электронную базу все памятники археологии, которые когда-либо в нашей стране исследовались, чтобы знать, какой археологический потенциал у нас есть. Это помогает понимать, где были какие культуры в разные эпохи – в эпоху камня, бронзы, железа, в Средние века. Эти новые методы и позволят нам понимать, где какие памятники есть, и определить перспективу для исследований.

Это же нам поможет и спасти памятники, например, при строительстве. Мы можем проконсультировать – где можно безболезненно вести строительство, а где расположен какой-то ценный археологический объект, и лучше его либо обойти, либо до строительства начать исследование.