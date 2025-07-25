Суд запретил Google Ireland разбирательства в США по делам в рамках банкротства российского "Гугла"

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление конкурсного управляющего ООО "Гугл" (российское юрлицо Google) Валерия Таляровского о запрете Google Ireland Limited продолжать любые арбитражные разбирательства в Американской арбитражной ассоциации по делам, касающимся банкротства российской компании.

Как говорится в материалах московского арбитража, это решение принято в качестве обеспечительной меры по иску Таляровского, в котором также заявлено требование о запрете Google Ireland разбирательств в судах США и взыскании по 65,1 млрд рублей за каждый факт неисполнения указанных запретов.

Рассмотрение иска назначено на 10 сентября.

ООО "Гугл" в октябре 2023 года было признано банкротом, в отношении него введено конкурсное производство. Конкурсный управляющий в рамках дела о банкротстве обратился в Арбитражный суд Москвы с заявлениями о признании недействительными сделок, заключенных между ООО "Гугл" и Google Ireland, а также с заявлением о привлечении ирландской компании к субсидиарной ответственности.

Как указал Таляровский, в процессе рассмотрения указанных обособленных споров он получил от юристов, представляющих интересы Google Ireland, требование о запрете продолжать разбирательство по заявлениям к ирландской компании и инициировать новые разбирательства, ссылаясь на арбитражную оговорку в корпоративных соглашениях, предусматривающую передачу всех споров, связанных с этими документами, в коммерческий суд США.

Позднее коммерческий суд США уведомил Таляровского о принятии к производству исков Google Ireland к ООО "Гугл", его конкурсному управляющему и любым его представителям о прекращении разбирательств о возврате средств по соглашениям, нарушении ООО "Гугл" арбитражной оговорки, признании отсутствия у российского арбитражного суда юрисдикции в отношении требования о возврате денежных средств, возмещении убытков и расходов. Коммерческий суд США рассмотрит эти иски 18 сентября.

Таляровский обосновал требование о наложении обеспечительных мер тем, что в случае их непринятия будет нанесен значительный ущерб, а дальнейшее судебное разбирательство по делу о банкротстве ООО "Гугл" будет лишено смысла.

В материалах суда также указано, что ранее суд вводил запрет Google Ireland продолжать разбирательства в иностранном суде. Несмотря на это, Google Ireland продолжил разбирательство в Окружном суде США по Северному округу Калифорнии.

Арбитражный суд Москвы счел требование Таляровского об обеспечительных мерах обоснованными.

"Суд считает, что с учетом даты слушания в коммерческом арбитраже (18.09.2025) и действий заинтересованного лица (Google Ireland - ИФ) по игнорированию судебных актов Арбитражного суда г. Москвы о запрете продолжать разбирательство в иностранном суде, подачи после запрета нового иска в коммерческий арбитраж, заявленные обеспечительные меры являются обоснованными, поскольку в отсутствие временного запрета (...) данное судебное разбирательство будет лишено смысла и цели", - говорится в решении московского арбитража.

Более того, считает АС Москвы, приведение в исполнение судебных актов коммерческого арбитража до рассмотрения дела по существу приведет к убыткам для ООО "Гугл", которое "фактически лишится возможности осуществлять законную деятельность по банкротству, включая основополагающую по формированию конкурсной массы путем оспаривания сделок и привлечения заинтересованных лиц к субсидиарной ответственности".