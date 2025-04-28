Суд продлил процедуру банкротства российской "дочки" Google до конца октября

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего продлил процедуру банкротства ООО "Гугл" - российской "дочки" Google, входящей в Alphabet Inc. - на 6 месяцев.

Как передал корреспондент "Интерфакса" из суда, следующий отчет конкурсного управляющего компании Валерии Таляровского суд назначил на 29 октября.

На заседании управляющий отметил, что согласно документам, у ООО "Гугл" было 21 592 контрагента с объемом задолженности перед ними около 16,5 млрд рублей. У компании насчитывалось более 20 тысяч дебиторов. К настоящему времени на счет компании поступило 12,1 млрд рублей.

По его словам, продолжается рассмотрение заявлений по оспариванию сделок должника, а также в производстве суда находится заявление о привлечении к субсидиарной ответственности ранее контролировавших компанию лиц.

ООО "Гугл" обратилось в суд с заявлением о собственном банкротстве в июне 2022 года.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября 2022 года признал обоснованным заявление ООО "Гугл" и ввел в отношении компании процедуру наблюдения.

Дебиторская задолженность компании составляла тогда 27 млрд 25 млн рублей против 18,7 млрд рублей общих денежных обязательств должника перед кредиторами, уточнялось в судебном акте.

В определении суда тогда отмечалось, что у должника на счете в Ситибанке находятся 636 тыс. рублей, основные средства оцениваются в 28,5 млн рублей, нематериальные активы - 14 млн рублей, товарно-материальные ценности - 15,2 млн рублей, а также иные активы на общую сумму 3,8 млрд рублей.

При этом задолженность по оплате труда работников должника и выплате им выходных пособий составляет 271,2 млн рублей, по обязательным платежам - 85,7 млн рублей.

Суд на первом заседании по делу о банкротстве привлек Росфинмониторинг третьим лицом в разбирательстве.

Представитель должника тогда пояснил подачу заявления о банкротстве тем, что на тот момент размер требований кредиторов компании превышал 19 млрд рублей, тогда как активы составляют лишь около 3,5 млрд рублей.

Среди кредиторов - коммерческие организации, налоговый орган и сотрудники компании.

Участники первого собрания кредиторов компании, на которых приходится 97,2% от общей суммы требований к ООО "Гугл", в августе 2023 года решили обратиться в Арбитражный суд Москвы с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства.

Объем денежных обязательств ООО "Гугл" перед кредиторами и уполномоченными органами составляет почти 20,2 млрд рублей, говорилось в материалах собрания кредиторов, состоявшегося 22 августа 2023 года. Участником собрания кредиторов с самым большим размером требований стала ФНС в лице МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам №7, она предъявила требования на 19,57 млрд рублей.

18 октября 2023 года суд признал ООО "Гугл" банкротом, ввел в отношении должника конкурсное производство и утвердил конкурсным управляющим Таляровского, который ранее был временным управляющим.

На заседании в октябре 2023 года представитель временного управляющего заявил, что в реестр кредиторов на тот момент были включены требования 861 кредитора, сумма требований - около 53,6 млрд рублей.

ООО "Гугл" зарегистрировано в 2005 году. По итогам 2021 года выручка российской компании составила 134,3 млрд рублей, при этом она получила чистый убыток в 26 млрд рублей (это первый убыток как минимум с 2009 года).

Российские регуляторы с помощью мер административного и судебного реагирования добиваются от Google удаления запрещенного контента из сервисов корпорации; локализации персональных данных пользователей из России; снятия ограничений с YouTube-каналов российских СМИ.

В частности, за неоднократные нарушения российского законодательства Google с конца 2021 года дважды подверглась в России оборотным штрафам на общую сумму более 29 млрд рублей. Часть денежных средств была взыскана с компании Федеральной службой судебных приставов.