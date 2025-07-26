Корабли ТОФ в ходе учения уничтожили субмарину условного противника у побережья Камчатки

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Корабельная противолодочная поисково-ударная группа (КПУГ) Тихоокеанского флота в рамках оперативного учения "Июльский шторм" обнаружила и уничтожила подводную лодку условного противника в акватории Авачинского залива, сообщила пресс-служба ТОФ.

По ее данным, в составе КПУГ действовали корвет "Гремящий", малые противолодочные корабли "Усть-Илимск", МПК-82 и МПК-107.

"На завершающем этапе учения экипажи кораблей Тихоокеанского флота одновременно выполнили боевую стрельбу по имитированной подводной цели из реактивных бомбомётных установок РБУ-6000", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что поисково-ударная группа взаимодействовала с многоцелевой атомной подводной лодкой и морской авиацией - корабельными противолодочными вертолётами Ка-27 и противолодочными самолётами Ил-38.

Ранее Минобороны России сообщало, что учение "Июльский шторм" проходит в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Балтийского и Каспийского морей с 23 по 27 июля. В манёврах задействованы более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 БРК, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии.