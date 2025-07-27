Корабли ТОФ провели учения в Японском море

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тактические группы надводных кораблей Тихоокеанского флота в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" в заливе Петра Великого выполнили совместные артиллерийские стрельбы по групповой мишенной позиции, имитирующей отряд десантных кораблей условного противника.

Как сообщила пресс-служба флота, на первом этапе тренировки экипажи кораблей ТОФ отразили атаку средств воздушного нападения условного противника. Цели имитировали авиацию и противокорабельные ракеты. Расчёты ПВО большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и фрегата "Маршал Шапошников" поразили воздушные цели из зенитного ракетного комплекса "Кинжал".

Затем экипажи надводных кораблей во главе с гвардейским ракетным крейсером "Варяг" приступили к массированному артиллерийскому огню по отряду кораблей условного противника из штатных корабельных артустановок. После завершения нанесения совместного артиллерийского удара корабли ТОФ применили комплексы радиоэлектронной борьбы для постановки пассивных помех и вывода сил из-под ракетного удара вероятного противника.

23-27 июля под общим руководством главкома ВМФ Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.