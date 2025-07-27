Поиск

Корабли ТОФ провели учения в Японском море

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Тактические группы надводных кораблей Тихоокеанского флота в рамках оперативного учения ВМФ России "Июльский шторм" в заливе Петра Великого выполнили совместные артиллерийские стрельбы по групповой мишенной позиции, имитирующей отряд десантных кораблей условного противника.

Как сообщила пресс-служба флота, на первом этапе тренировки экипажи кораблей ТОФ отразили атаку средств воздушного нападения условного противника. Цели имитировали авиацию и противокорабельные ракеты. Расчёты ПВО большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" и фрегата "Маршал Шапошников" поразили воздушные цели из зенитного ракетного комплекса "Кинжал".

Затем экипажи надводных кораблей во главе с гвардейским ракетным крейсером "Варяг" приступили к массированному артиллерийскому огню по отряду кораблей условного противника из штатных корабельных артустановок. После завершения нанесения совместного артиллерийского удара корабли ТОФ применили комплексы радиоэлектронной борьбы для постановки пассивных помех и вывода сил из-под ракетного удара вероятного противника.

23-27 июля под общим руководством главкома ВМФ Александра Моисеева в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Баренцева, Балтийского и Каспийского морей проводится оперативное учение "Июльский шторм" с привлечением сил Северного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии. К учениям привлечены более 150 боевых кораблей и судов обеспечения, 120 летательных аппаратов, 10 береговых ракетных комплексов, 950 единиц военной и специальной техники, свыше 15 тыс. военнослужащих.

ВМФ Маршал Шапошников Тихоокеанский флот Японское море
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

Петербургский аэропорт Пулково временно не принимает и не отправляет рейсы

Поезда задерживаются в результате атаки БПЛА в Волгоградской области

Число уничтоженных над Смоленской областью дронов выросло до шеcти

Что произошло за день: суббота, 26 июля

Эксперты признали безопасными три подъезда дома в Саратове, где был взрыв газа

Эксперты признали безопасными три подъезда дома в Саратове, где был взрыв газа

Сотрудники МЧС разобрали большую часть завалов после взрыва газа в доме в Саратове

Более 86 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции в Махачкале

Более 86 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции в Махачкале

Глава ЦИК призвала законодательно отрегулировать использование ИИ в избирательной системе

Глава ЦИК призвала законодательно отрегулировать использование ИИ в избирательной системе

Отказов систем разбившегося Ан-24 до столкновения с землей предварительно не зафиксировано

Отказов систем разбившегося Ан-24 до столкновения с землей предварительно не зафиксировано

Число погибших в результате взрыва газа в Саратове достигло семи

Число погибших в результате взрыва газа в Саратове достигло семи
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6823 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2317 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });