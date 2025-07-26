Российские военные нанесли ночью групповой удар по предприятиям ВПК Украины

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что минувшей ночью нанесен групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракет, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества.

"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, изготавливающим комплектующие изделия для ракетного вооружения, а также производящим боеприпасы и взрывчатые вещества", - сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - заявили в ведомстве.