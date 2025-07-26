Под контроль войск РФ перешли населенные пункты Зеленый Гай и Малиевка

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Группировка войск "Восток" взяла под контроль поселок Зеленый Гай в ДНР, а также село Малиевка в Днепропетровской области, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате успешных наступательных действий освободили населенные пункты Зеленый Гай Донецкой Народной Республики и Малиевка Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, нанесены удары по трем украинским бригадам в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

"ВСУ потеряли до 190 военнослужащих, боевую бронированную машину, восемь автомобилей и орудие полевой артиллерии", - сообщили в ведомстве.

Минобороны распространило видеокадры ударов по позициям ВСУ в Зеленом Гае. "Проведя зачистку зданий и сооружений военнослужащие развернули российские флаги, а инженерные группы приступили к разминированию местности и прилегающей территории", - говорится в сообщении.

По данным военных, Зеленый Гай служил опорным пунктом украинской армии и прикрывал подступы к административной границе с Днепропетровской областью.

В Минобороны заявили, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение двум бригадам и двум полкам ВСУ в районах пяти населенных пунктов Сумской области.

"На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Тихое, Меловое Харьковской области и города Харьков", - сказали военные.

По данным ведомства, потери украинской армии за сутки составили: свыше 215 военнослужащих, танк, три боевые бронемашины, восемь автомобилей, четыре артиллерийских орудия, две станции радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю", - заявили в министерстве.

В Минобороны РФ сообщили, что группировка нанесла удары по пяти бригадам ВСУ в ДНР и Харьковской области, потери армии Украины составили: более 220 военнослужащих, три боевые бронемашины, 11 автомобилей, орудие полевой артиллерии, четыре склада боеприпасов и две станции радиоэлектронной борьбы.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Северск, Плещеевка, Константиновка и Дроновка (ДНР)", - говорится в сообщении.

В министерстве заявили, что суточные потери украинской армии составили: до 180 военных, танк, боевая бронемашина, два автомобиля и четыре артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Дачное Днепропетровской области, Удачное, Родинское, Полтавка и Красноармейск (ДНР)", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, потери армии Украины составили: более 455 военнослужащих, танк, две боевые бронемашины, восемь пикапов и три артиллерийских орудия.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Тягинка и Токаревка Херсонской области", - сообщили военные.

В ведомстве заявили, что потери украинской армии за сутки составили: свыше 60 военнослужащих, четыре автомобиля, артиллерийское орудие, три склада боеприпасов и четыре станции радиоэлектронной борьбы.