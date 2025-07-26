Аэропорт Грозного временно не обслуживает рейсы

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - В аэропорту Грозного введены временные ограничения, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в субботу.

"Грозный (Северный). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель Росавиации.

Ранее в субботу сообщалось о временных ограничениях в аэропортах Владикавказа и Грозного, они были сняты.