Аэропорт Грозного возобновил работу

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Ограничения на полеты сняты в аэропорту Грозного (Северный), сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале в субботу.

"Сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов, уточнил представитель Росавиации.

В период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет, выполнявший рейс в столицу Чеченской республики.