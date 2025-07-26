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Более 86 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции в Махачкале

Более 86 тыс. человек остались без света из-за пожара на подстанции в Махачкале
Фото: Costfoto/NurPhoto via Getty Images

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Около 86,5 тыс. жителей Махачкалы остались без электроснабжения в центре города из-за возгорания кабелей на подстанции, вызванного повышенной нагрузкой на линиях электропередачи, сообщается в телеграм-канале министерства энергетики и тарифов Дагестана в субботу.

"26 июля в Махачкале на подстанции 110 кВ "Новая" вследствие технологического нарушения, вызванного сверхнормативной нагрузкой на линиях электропередачи, произошло возгорание в кабельных каналах. В результате без электроснабжения осталась центральная часть города, порядка 86,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что к 11:00 (мск) субботы энергетикам удалось восстановить электроснабжение почти половине потребителей в отдельных районах Махачкалы.

"Шесть бригад специалистов "Дагэнерго" и восемь единиц необходимой спецтехники незамедлительно приступили к устранению неполадок", - говорится в пресс-релизе.

В Минэнерго республики добавили, что ориентировочное время полного восстановления электроснабжения до конца текущих суток.

В свою очередь в телеграм-канале филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" сообщается, что энергетики в условиях жаркой погоды продолжают восстановительные работы возле подстанции 110 кВ "Новая" в Махачкале.

"В течение первых часов энергетикам удалось восстановить более половины ранее обесточенных потребителей. Руководитель филиала "Дагэнерго" Магомедшапи Шапиев сейчас находится на подстанции 110кВ "Новая", где произошло технологическое нарушение, и лично контролирует ход восстановительных мероприятий, которые продолжатся до полного восстановления электроснабжения", - отмечается в сообщении.

Россети Минэнерго Дагестан
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