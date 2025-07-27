Нарушенное из-за пожара на подстанции электроснабжение в Махачкале восстановлено

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Подача электроэнергии в центральную часть Махачкалы, прерванная из-за возгорания кабелей на подстанции, полностью восстановлена, сообщает министерство энергетики и тарифов Дагестана в своем телеграм-канале в воскресенье.

"Электроснабжение отключенных из-за аварии на подстанции 110 кВ "Новая" потребителей в Махачкале полностью восстановлено", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что специалисты филиала ПАО "Россети Северный Кавказ" - "Дагэнерго" проводили аварийно-восстановительные работы даже в темное время суток, благодаря чему к 2:30 (мск) подача электроэнергии в дома жителей столицы Дагестана была полностью возобновлена.

Ранее сообщалось, что 26 июля около 86,5 тыс. жителей Махачкалы остались без электроснабжения в центре города из-за возгорания кабелей на подстанции 110 кВ "Новая", вызванного повышенной нагрузкой на линиях электропередачи.